Fake news, réseaux sociaux et débat public, échanges avec Pierre Dagard. Conservatoire national des Arts et Métiers (Cnam) Paris Mardi 1 juillet, 12h30 sur inscription

Les Lunch and Learn sont des rendez-vous visant à combiner apprentissage et convivialité. Ils ont lieu en ligne tous les premiers mardis du mois sur le temps du déjeuner. Par ces moments d’échanges, l’idée est de permettre une courte mais instructive rencontre entre différents expert.e.s et un public intéressé. L’intervenant.e présente en une vingtaine de minutes un sujet en lien avec la modération des contenus afin d’amorcer une discussion avec le public.

Fake news, infox, désinformation… ces mots envahissent le langage courant, mais que signifient-ils réellement ? D’après une enquête de l’UNESCO et IPSOS, 56% des internautes utilisent les réseaux sociaux pour se tenir informés sur l’actualité, et 68% ont conscience que les réseaux sociaux sont aussi l’environnement dans lequel la désinformation est la plus répandue.

Mais quel est l’impact des réseaux sociaux sur la qualité de l’information et du journalisme ? Pour en discuter, Pierre Dagard, responsable du plaidoyer de Reporters sans Frontières, présentera son analyse de la propagation de la désinformation sur les réseaux sociaux ainsi que ses conséquences pour la qualité de l’information et la santé du débat public.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-07-01T12:30:00.000+02:00

Fin : 2025-07-01T13:30:00.000+02:00

Conservatoire national des Arts et Métiers (Cnam) 292 Rue Saint-Martin, 75003 Paris Quartier des Arts-et-Métiers Paris 75003 Paris