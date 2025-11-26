« Fallait pas le Dire ! » à l’Ampérage l’Ampérage Grenoble Mercredi 26 novembre, 20h30 12 € / 10 € (étudiants, demandeurs d’emploi)

Une comédie de Salomé LELOUCH

Peut-on dire n’importe quoi, à n’importe qui, n’importe quand et sur n’importe quel sujet ?

Peut-on dire à sa belle-mère que son gâteau est trop sec ?

Peut-on se réjouir d’une température de 27° en plein mois de février ?

Peut-on aborder les chirurgies esthétiques de ses amies ?

De la GPA au mouvement MeToo, en passant par les secrets de famille, aucun sujet n’est épargné !

En une quinzaine de saynètes, « Il » et « Elle » s’engagent dans un tourbillon de contradictions et de mauvaise foi.

Pour notre plus grand plaisir !

Mise en scène : Laure Pinatel

Distribution : Nadine Brondel, Marieke Commere, Frédéric Pastor, Marc Vidal.

Par : Interlude et Cie

Durée : 1h25

Cette pièce a été par **3 fois nominée** aux Molières 2022 :

Meilleure Comédie, Meilleur comédien Théâtre Privé : Pierre Arditi, Meilleur Auteur : Salomé Lelouch.

### **AVIS du public :**

• Une bonne tranche de rire sur des sujets légers OU PAS , on se reconnaît ou on en reconnaît d’autres …son beau-frère ? sa collègue ?

Mise en scène ciselée , comédiens comédiennes affutés, si vous n’y êtes pas encore allés courez-y !

• Comme à son habitude, une superbe mise en scène de Laure… Et des acteurs exceptionnels un super moment… je vous conseille ce pure moment de rigolade

• Excellent la troupe au top subtil et marrant à voir absolument

• Excellent moment! une pièce bien menée dans laquelle les acteurs nous montrent la complexité de l’art de la communication avec de beaux miroirs sourire et rire a la clé allez les voir sans hésitation.

• Ai pris beaucoup de plaisir lors de ce spectacle très dynamique composé de saynetes sur des thèmes très actuels. Les réparties fusent et on est pris dedans du début jusqu’à la fin

• Scènettes cocasses et très drôles sur le quotidien et les échanges de couples . On peut même parfois s ‘y retrouver…. la Troupe est très sympa , dynamique ,complice et j ‘ ai passé un très agréable moment . Allez y …. et vous allez passer un très joyeux spectacle

• Piece très agréable et rythmée, on ne s’ennuie jamais. Des comédiens bien ancrés dans leur personnage et une mise en scène au top. Le tout servi par un texte savoureux, tout en finesse, bref, un très bon moment, merci à tous

• Une super pièce, bien rythmée, des comédiens au top, une mise en scène efficace.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-11-26T20:30:00.000+01:00

Fin : 2025-11-26T22:00:00.000+01:00

https://www.billetreduc.com/spectacle/fallait-pas-le-dire-385631 07.69.93.98.51 interludeetcie@gmail.com https://www.facebook.com/events/649982011256377

l’Ampérage 163 cours Berriat Berriat Saint-Bruno Grenoble 38000 Isère