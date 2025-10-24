Fallait pas le Dire ! La Guinguette Fontaine

Fallait pas le Dire ! La Guinguette Fontaine vendredi 24 octobre 2025.

Fallait pas le Dire ! La Guinguette Fontaine Vendredi 24 octobre, 20h30 12 € / 10 €

Une comédie de Salomé LELOUCH

Peut-on dire n’importe quoi, à n’importe qui, n’importe quand et sur n’importe quel sujet ?

Peut-on dire à sa belle-mère que son gâteau est trop sec ?

Peut-on se réjouir d’une température de 27° en plein mois de février ?

Peut-on aborder les chirurgies esthétiques de ses amies ?

De la GPA au mouvement MeToo, en passant par les secrets de famille, aucun sujet n’est épargné !

En une quinzaine de saynètes, « Il » et « Elle » s’engagent dans un tourbillon de contradictions et de mauvaise foi.

Pour notre plus grand plaisir !

—————-

Mise en scène : Laure Pinatel

Distribution : Nadine Brondel, Marieke Commere, Frédéric Pastor, Marc Vidal.

Par : Interlude et Cie

Durée : 1h25

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-10-24T20:30:00.000+02:00

Fin : 2025-10-24T22:00:00.000+02:00

1

06.51.26.80.05 theatre.guinguette@gmail.com https://la-guinguette-fontaine-38.fr/?spectacle=fallait-pas-le-dire https://www.facebook.com/events/1288828515874223

La Guinguette 80 avenue du Vercors, 38600 Fontaine Fontaine 38600 Isère