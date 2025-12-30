FALLAIT PAS LE DIRE LAURETTE THEATRE – LYON Lyon

FALLAIT PAS LE DIRE Début : 2026-02-06 à 19:00. Tarif : – euros.

Peut-on vraiment tout dire, à n’importe qui, sur n’importe quel sujet ? En une quinzaine de saynètes, « Il » et « Elle » s’engagent dans un tourbillon de contradictions et de mauvaise foi. Pour notre plus grand plaisir !Peut-on dire n’importe quoi, à n’importe qui, n’importe quand et sur n’importe quel sujet ?Peut-on dire à sa belle-mère que son gâteau est trop sec ?Peut-on se réjouir d’une température de 27° en plein mois de février ?Peut-on aborder les chirurgies esthétiques de ses amies ?De la GPA au mouvement MeToo, en passant par les secrets de famille, aucun sujet n’est épargné !En une quinzaine de saynètes, « Il » et « Elle » s’engagent dans un tourbillon de contradictions et de mauvaise foi. Pour notre plus grand plaisir !

Vous pouvez obtenir votre billet ici

LAURETTE THEATRE – LYON 246 RUE PAUL BERT 69003 Lyon 69