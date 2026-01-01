Fallait pas y aller Foncine-le-Haut
Médiathèque Foncine-le-Haut Jura
Début : 2026-01-31 10:00:00
fin : 2026-01-31 12:30:00
2026-01-31
Rencontre et dédicace à l’occasion de la sortie du livre de Lulu Converset aux éditions de la Passerelle. .
Médiathèque Foncine-le-Haut 39460 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 51 99 71
