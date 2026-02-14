Falmarès : lecture poétique en musique, Maison des associations (salle de l’ATTI), Indre

Falmarès : lecture poétique en musique Vendredi 10 avril, 19h00 Maison des associations (salle de l’ATTI) Loire-Atlantique

Gratuit

Né à Conakry en Guinée, Falmarès quitte son pays natal en 2016, à l’âge de 15 ans. Son parcours d’exil le conduit en Italie, dans un camp pour migrants, où il commence à écrire ses premiers poèmes en langue française.

Sa voix singulière est nourrie par l’exil, la mémoire et la transmission. Après Catalogue d’un exilé, son prochain recueil, Le jardin des flamboyants, paraîtra chez Flammarion en février 2026.

Cette rencontre poétique et musicale inédite est imaginée dans le cadre du Festival Place auX MondeS, dans la continuité d’un atelier d’écriture animé par Falmarès à l’école de la pierre Mara.

SALLE ATTI (Maison des associations)

Maison des associations (salle de l’ATTI) rue du stade 44610 Indre Indre 44610 Loire-Atlantique Pays de la Loire

Dans le cadre du Festival Place aux Mondes, le poète, peintre et dessinateur Falmarès propose une rencontre mêlant témoignage et lecture poétique, en musique.