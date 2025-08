FALP FESTIVAL AFRO LATINO PORNICHET Centre de Congrès de l’Hippodrome Pornichet

FALP FESTIVAL AFRO LATINO PORNICHET Centre de Congrès de l'Hippodrome Pornichet vendredi 17 octobre 2025.

FALP FESTIVAL AFRO LATINO PORNICHET

Centre de Congrès de l’Hippodrome 1 avenue de l’Hippodrome Pornichet Loire-Atlantique

Début : 2025-10-17

fin : 2025-10-17

2025-10-17

FALP, l’événement dédié à la culture afro-latine à Pornichet !

Passionné(e) de rythmes envoûtants et d’ambiance survoltée ? Ne manquez pas la 8ᵉ édition du Festival Afro Latino de Pornichet (FALP), le rendez-vous incontournable des amateurs de danses afro-latines !

Le temps d’un week-end, l’hippodrome et le Bahia Tikka se mettent aux couleurs de Cuba pour vibrer au son de la salsa, de la bachata et de la kizomba. Que vous soyez débutant ou danseur confirmé, venez vous initier, rencontrer ou simplement partager votre passion dans une ambiance festive et conviviale. Danse, musique, rencontres et énergie solaire le FALP promet une parenthèse inoubliable.

️ Prêt(e) à bouger ? Réservez dès maintenant votre pass pour ce week-end unique à Pornichet !

Au programme ​

De la danse, évidemment ! Salsa cubaine, rumba, danses folkloriques, bachata, rueda de casino… Laissez-vous guider par des artistes professionnels et passionnés Rubén Rodríguez, Dayana Alcalá, Ydel Gomez Abreu et Ibra Chavez partageront leur savoir-faire avec énergie et générosité.

Côté musique, le groupe Charanga Santa Lucia enflammera la scène avec un concert cubain haut en couleur.

Des ateliers vous permettront d’explorer de nouvelles techniques ou de perfectionner votre style.

​Et bien sûr, des soirées endiablées vous attendent pour danser jusqu’au bout de la nuit sur les sons les plus chauds d’Amérique latine !

Informations pratiques

Où ?

Vendredi & samedi Centre de Congrès de l’Hippodrome

Dimanche Bahia Tikka

Quand ?

17, 18 & 19 octobre 2025

⏰ Horaires

Les horaires détaillés seront disponibles prochainement.

Tarifs

Tous les tarifs et pass sont à consulter directement sur le site officiel.

♿ Accessibilité

Lieux couverts et accessibles à tous

ℹ️ Infos pratiques

Ateliers, concerts et soirées se déroulent en intérieur, pour profiter pleinement du festival, même en cas de pluie.

Retrouvez le programme complet sur le site FALP !



Centre de Congrès de l'Hippodrome 1 avenue de l'Hippodrome Pornichet 44380 Loire-Atlantique Pays de la Loire

