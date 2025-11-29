FALSTAFF Montpellier

FALSTAFF

Opéra en 3 actes sur un livret de Arrigo Boito, créé le 9 février 1893 à la Scala de Milan.

Avec Falstaff, son ultime opéra, Verdi signe une comédie éclatante, rythmée par des dialogues incisifs et une musique pétillante. Dans cette farce burlesque, le chevalier ventripotent et fanfaron croit pouvoir séduire impunément, mais il se heurte à l’intelligence et à la solidarité des femmes.

David Hermann en fait une satire mordante de la masculinité toxique, où intrigues, déguisements et quiproquos s’enchaînent dans une mise en scène effervescente, entre burlesque et critique sociale.

Portée par la direction alerte de Michael Schønwandt de retour pour notre plus grand plaisir aux commandes de l’Orchestre de Montpellier , la partition foisonnante de Verdi déploie son énergie jubilatoire ensembles virevoltants, rythmes bondissants et une fugue finale étourdissante qui nous rappelle, avec Falstaff, que tout dans le monde n’est que farce !

Tarifs de 29€ à 83€

Chanté en italien, surtitré en français

±2h30 avec entracte

Accessibilité

Public sourd et malentendant

Gilets vibrants SubPac

ven 9 jan.

Public aveugle et malvoyant

Audiodescription

dim 11 jan. .

Place de la Comédie Montpellier 34000 Hérault Occitanie +33 4 67 60 19 99

English :

Opera in 3 acts with libretto by Arrigo Boito, premiered February 9, 1893 at La Scala, Milan.

Falstaff, Verdi’s last opera, is a dazzling comedy, punctuated by incisive dialogue and sparkling music. In this burlesque farce, the boastful knight believes he can seduce with impunity, but he comes up against the intelligence and solidarity of the women.

