FAM « Festival d’Art en Médoc de la Cdc Médoc-Cœur-de-Presqu’île » Place Saint-Pierre Vertheuil

FAM « Festival d’Art en Médoc de la Cdc Médoc-Cœur-de-Presqu’île » Place Saint-Pierre Vertheuil samedi 20 septembre 2025.

FAM « Festival d’Art en Médoc de la Cdc Médoc-Cœur-de-Presqu’île »

Place Saint-Pierre Abbaye de Vertheuil Vertheuil Gironde

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-20

fin : 2025-09-20

Date(s) :

2025-09-20

L’Office de Tourisme Médoc-Vignoble vous informe

La communauté de Communes Médoc Cœur de Presqu’Ile organise comme chaque année son Festival d’Art en Médoc, le FAM.

Un univers culturel en effervescence vous attend au festival d’Art en Médoc 2025 :

Spectacles, théâtre, concerts, expositions, ateliers, cirque, danse, jeu, défilé…

Le tout sur un site architectural incroyable l’Abbaye de Vertheuil et son parc !

Alors réservez votre agenda pour cet évènement unique en Médoc à partager avec toute la famille !

Restauration sur place.

Pour tout public. .

Place Saint-Pierre Abbaye de Vertheuil Vertheuil 33180 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 85 17 10 14 culture@medoc-cpi.fr

English : FAM « Festival d’Art en Médoc de la Cdc Médoc-Cœur-de-Presqu’île »

German : FAM « Festival d’Art en Médoc de la Cdc Médoc-Cœur-de-Presqu’île »

Italiano :

Espanol :

L’événement FAM « Festival d’Art en Médoc de la Cdc Médoc-Cœur-de-Presqu’île » Vertheuil a été mis à jour le 2025-08-06 par OT Médoc-Vignoble