FAME, le festival international de films sur la musique, est de retour pour une 9ème édition ! Cinéma Reflet Médicis Paris

Pour sa 9ème édition, FAME, festival international de films sur la musique, traverse la Seine et s’ancre dans deux temples de la cinéphilie parisienne : le Reflet Médicis et L’Arlequin.

Dans un paysage désormais largement dominé par les plateformes et les opérations marketing bien rodées, le documentaire musical indépendant résiste. Il demeure le terrain privilégié des explorations artistiques, de l’émergence et des découvertes.

Du Black Metal Norvégien à l’Anti-Folk, de l’Afro-Futurisme de Sun Ra à l’électro, du mouvement Ska à la musique minimaliste Californienne, FAME regarde avec une curiosité intacte la planète musicale et les soubresauts du monde.

Pour découvrir tous ces joyaux atypiques et flamboyants sur grand écran, en compagnie des équipes des films, d’invité·es et d’intervenant·es, tout aussi atypiques et tout aussi flamboyant·es, un seul mot de passe : FAME !

4 jours de documentaires sur la musique, et de rencontres

Du jeudi 23 avril 2026 au dimanche 26 avril 2026 :

payant

BILLETTERIE:

Tarif unique : 11.90€

Tarif réduit : 9.20€

Moins de 18 ans : 5€

(Frais de réservation Ticketing Ciné: + 0,30€)

La Carte Maison Dulac Cinéma, la Ciné-Carte CIP, le Pass UGC Illimité sont acceptés.

Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-04-23T02:00:00+02:00

fin : 2026-04-27T01:59:59+02:00

Date(s) :

Cinéma Reflet Médicis 3/7 rue Champollion 75005 Paris

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