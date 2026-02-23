F’ÂME(S) Châlette-sur-Loing

F’ÂME(S)

5 Rue de la Forêt Châlette-sur-Loing Loiret

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-07 11:00:00

fin : 2026-03-07

2026-03-07

F’ÂME(S)

Un programme proposé par le service culturel accompagné de multiples associations de

femmes à l’occasion de la Journée internationale de lutte pour les droits des femmes expos de travaux d’arts plastiques des collèges de la région, stands associatifs, ateliers yoga et pilates, projections de courts-métrages suivies de débats, soirée DJ, foodtruck et buvette. Avec les Femmes solidaires du montargois, Jeune & rose, Fyre event, Allô Le Monde ?, le Café philo de Montargis… .

5 Rue de la Forêt Châlette-sur-Loing 45120 Loiret Centre-Val de Loire

