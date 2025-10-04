Familab’ : Atelier Programmation de Jeux Vidéos ! Médiathèque de la Canopée Paris

Familab’ : Atelier Programmation de Jeux Vidéos ! Médiathèque de la Canopée Paris samedi 4 octobre 2025.

Simples curieux·ses, amateur·ices ou passionné·es, venez découvrir comment créer votre propre jeu vidéo et le partager avec vos ami·es !

En famille, apprenez à dessiner et animer vos personnages, à créer vos musiques et vos bruitages et même à vous initier à la programmation !

Un atelier parent/enfant, à partir de 7 ans.

Gratuit, sur inscription obligatoire

La Médiathèque de la Canopée et le Centre Cerise vous proposent un atelier familial autour de la création et programmation de jeux vidéos.

Le samedi 04 octobre 2025

de 14h30 à 17h00

gratuit

Merci de faire une inscription pour chaque participant : un enfant et un parent.

Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 7 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-10-04T17:30:00+02:00

fin : 2025-10-04T20:00:00+02:00

Date(s) : 2025-10-04T14:30:00+02:00_2025-10-04T17:00:00+02:00

Médiathèque de la Canopée 10 passage de la Canopée 75001 Paris

+33144507656 mediatheque.canopee@paris.fr