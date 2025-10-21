« Familia » : Deux artistes portoricains à Paris Galerie Le Génie de la Bastille Paris

« Familia » : Deux artistes portoricains à Paris Galerie Le Génie de la Bastille Paris mardi 21 octobre 2025.

La Galerie du Génie de la

Bastille accueille l’exposition « Familia »

par les artistes Wanda et Jorge

Torres.

Il

s’agit d’une exposition des peintures, assemblages et des cyano-gravures de

deux artistes originaires de l’île de Porto

Rico.

Frère

et sœur, ils exposent régulièrement en Europe, aux Etats-Unis et à Porto Rico.

Pour cette exposition, ils se sont inspirés de leurs souvenirs d’enfance, une

enfance vécue entre palmiers et musique tropicale, une forte présence d’images

religieuses et, surtout, une petite armée des gens bouillonnants, chaleureux,

autant fragiles que protecteurs … « La familia ».

Des activités autour de

l’exposition seront proposées gratuitement au public, comme une démonstration de la technique du cyanotype par Jorge Torres et une séance de « Happy

Drawing » par Wanda Torres. Les ateliers comprendront les matériaux

nécessaires. Le nombre des places sera limité, l’inscription préalable est

recommandée.

Du mardi 21 octobre 2025 au dimanche 26 octobre 2025 :

mardi, dimanche

de 14h00 à 20h00

gratuit Tout public.

Galerie Le Génie de la Bastille 126 rue de Charonne 75011 Paris

https://legeniedelabastille.com/ https://www.facebook.com/profile.php?id=61580025519939