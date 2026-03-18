Familiades à l’Abbaye Notre-Dame du Port Salut

Le Port Entrammes Mayenne

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-11

fin : 2026-04-11

Date(s) :

2026-04-11

Venez découvrir l’Abbaye en jouant en famille !

Les Familiades sont une belle occasion d’offrir à chaque famille une journée ressourçante et joyeuse au cœur de l’Abbaye Notre-Dame du Port du Salut.

Dans ce cadre paisible, au bord de la Mayenne, les familles sont invitées à vivre un temps fort ensemble un grand jeu fédérateur, un repas partagé convivial, et une bénédiction des familles sous le regard de Notre-Dame du Port du Salut, dont la statue surplombe la Mayenne.

Rendez-vous à 10h30 pour rejoindre votre équipe et vous préparer à participer au grand jeu Mystères à l’Abbaye

12h: Déjeuner convivial

13h30 Suite du grand jeu

16h: annonce des résultats

16h30: procession de remerciement

17h: fin de la journée

Tarifs

Le tarif est de 12€ par personne de 15ans ou plus et de 6€ pour les enfants de moins de 15 ans. Cela inclut le déjeuner. Et cela est bien évidemment gratuit pour les enfants de moins de 3 ans mais nous vous laissons leur apporter leur déjeuner. .

Le Port Entrammes 53260 Mayenne Pays de la Loire

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English :

Come and discover the Abbey as a family!

L’événement Familiades à l’Abbaye Notre-Dame du Port Salut Entrammes a été mis à jour le 2026-03-13 par LAVAL TOURISME