Familiarités – contes théâtralisé Médiathèque du Tonkin Villeurbanne

Familiarités – contes théâtralisé Médiathèque du Tonkin Villeurbanne samedi 20 septembre 2025.

Familiarités – contes théâtralisé Samedi 20 septembre, 15h00 Médiathèque du Tonkin Métropole de Lyon

A partir de 8 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T15:00:00 – 2025-09-20T16:00:00

Fin : 2025-09-20T15:00:00 – 2025-09-20T16:00:00

Dans la boîte de photos, il y a la mère Pinteau, l’Dédé, mamie Lulu et tant d’autre personnages si familiers… Un spectacle drôle et tendre sur un patrimoine partagé par tous : celui des photos de famille… Ecrit par Nathalie Baudry et joué par Pascal Carré.

Médiathèque du Tonkin 2 bis promenade du Lys orangé 69100 Villeurbanne Villeurbanne 69100 Tonkin Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes 04 78 89 78 90 https://mediatheques.villeurbanne.fr [{« type »: « link », « value »: « https://mediatheques.villeurbanne.fr/agenda/ »}] Perchée sur la dalle des Samouraïs, voisine du collège et de la salle de spectacle l’Espace Tonkin, la médiathèque vous accueille dans une architecture insolite au cadre coloré. Métro A ou B (ar. Charpennes), Tramway T1, T4 (ar. Tonkin), Bus C2, 69, 70 (ar. Tonkin), Station Vélo’v à proximité, Bus C26 (ar. Condorcet)

Dans la boîte de photos, il y a la mère Pinteau, l’Dédé, mamie Lulu et tant d’autre personnages si familiers… Un spectacle drôle et tendre sur un patrimoine partagé par tous : celui des photos de par…

N Baudry