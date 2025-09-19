Familiarités – exposition Médiathèque du Tonkin Villeurbanne

Familiarités – exposition 19 et 20 septembre Médiathèque du Tonkin Métropole de Lyon

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-19T16:00:00 – 2025-09-19T19:00:00

Fin : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Nathalie Baudry est collectionneuse de photos de famille, portraits d’anonymes délaissés par leurs propriétaires, qu’elle chine dans les brocantes et les vide-greniers, ainsi que des boîtes plus ou moins cabossées et des objets plus ou moins tordus. Elle assemble le tout pour raconter des histoires, d’abord visuelles…

Médiathèque du Tonkin 2 bis promenade du Lys orangé 69100 Villeurbanne

