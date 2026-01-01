Famille au Choeur Salle Ostréa Paimpol
Famille au Choeur Salle Ostréa Paimpol samedi 31 janvier 2026.
Famille au Choeur
Salle Ostréa 24, place des Droits de l’Homme Paimpol Côtes-d’Armor
Début : 2026-01-31 17:00:00
fin : 2026-01-31 20:00:00
2026-01-31
Les Voix de Plouézec vous invitent à leur prochain spectacle Famille au C(h)oeur accompagnées au piano par Julien Paitel du groupe Obscur Feuillage. Direction Jean-Marc Hidier. En deuxième partie, Jimi Consoude vous fera découvrir son univers. Buvette sur place. .
Salle Ostréa 24, place des Droits de l’Homme Paimpol 22470 Côtes-d’Armor Bretagne +33 9 74 44 08 13
