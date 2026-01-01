Famille au Choeur Salle Ostréa Paimpol

Famille au Choeur

Salle Ostréa 24, place des Droits de l’Homme Paimpol Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-31 17:00:00

fin : 2026-01-31 20:00:00

Date(s) :

2026-01-31

Les Voix de Plouézec vous invitent à leur prochain spectacle Famille au C(h)oeur accompagnées au piano par Julien Paitel du groupe Obscur Feuillage. Direction Jean-Marc Hidier. En deuxième partie, Jimi Consoude vous fera découvrir son univers. Buvette sur place. .

Salle Ostréa 24, place des Droits de l’Homme Paimpol 22470 Côtes-d’Armor Bretagne +33 9 74 44 08 13

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Famille au Choeur Paimpol a été mis à jour le 2025-12-31 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol