Famille en Or + Attention, sac poubelle égaré Tourmont samedi 31 janvier 2026.
Salle des fêtes Tourmont Jura
Tarif : 8 – 8 – 8 EUR
Début : 2026-01-31 20:30:00
fin : 2026-02-13
2026-01-31 2026-02-01 2026-02-06 2026-02-07 2026-02-13 2026-02-14
Théâtre par les Jamois
La Famille en Or d’Olivier Tourancheau, par les jeunes
Attention, sac poubelle égaré de Vivien Lhereau, par les adultes
Sur réservation .
Salle des fêtes Tourmont 39800 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 26 15 37 58 lesjamois@gmail.com
