Famille Fabre – Château de Luc, Famille Fabre, Luc-sur-Orbieu

Famille Fabre – Château de Luc 1 – 6 juin Famille Fabre Aude

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-01T10:00:00+02:00 – 2026-06-01T19:00:00+02:00

Fin : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T19:00:00+02:00

Une visite hors du commun au Château de Luc ! Dans ses écuries transformées en caveau de dégustation, la famille Fabre vous convie au cœur de caves du XIVe siècle pour découvrir la fabrication de leurs vins bio de l’IGP Pays d’Oc aux AOC Languedoc, Corbières et Minervois. Pour poursuivre l’aventure, participez à une visite historique du château ou leur escape game ! Terroir, vigne et découverte au programme !

Famille Fabre 1 Avenue Jean Moulin Luc-sur-Orbieu Luc-sur-Orbieu 11200 Aude Occitanie [{« type »: « email », « value »: « info@famille-fabre.com »}]

Vignerons indépendants depuis 1605

DR