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Famille Fabre – Château de Luc, Famille Fabre, Luc-sur-Orbieu

Famille Fabre – Château de Luc, Famille Fabre, Luc-sur-Orbieu

Famille Fabre – Château de Luc, Famille Fabre, Luc-sur-Orbieu lundi 1 juin 2026.

Lieu : Famille Fabre

Adresse : 1 Avenue Jean Moulin Luc-sur-Orbieu

Ville : 11200 Luc-sur-Orbieu

Département : Aude

Début : lundi 1 juin 2026

Fin : samedi 6 juin 2026

Famille Fabre – Château de Luc 1 – 6 juin Famille Fabre Aude

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-01T10:00:00+02:00 – 2026-06-01T19:00:00+02:00
Fin : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T19:00:00+02:00

Une visite hors du commun au Château de Luc ! Dans ses écuries transformées en caveau de dégustation, la famille Fabre vous convie au cœur de caves du XIVe siècle pour découvrir la fabrication de leurs vins bio de l’IGP Pays d’Oc aux AOC Languedoc, Corbières et Minervois. Pour poursuivre l’aventure, participez à une visite historique du château ou leur escape game ! Terroir, vigne et découverte au programme !

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Vignerons indépendants depuis 1605

DR

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