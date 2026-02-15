Famille rurale et la Canne de l’Ouie Saint-Sever
Famille rurale et la Canne de l’Ouie Saint-Sever lundi 23 février 2026.
Famille rurale et la Canne de l’Ouie
Salle Marsan Saint-Sever Landes
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-23
fin : 2026-02-23
Date(s) :
2026-02-23
La canne de l’ouie est un groupement d’Entraide Mutuelle qui met en relation les personnes malentendantes et mal voyantes. Objectif ouvrir un atelier Langues des signes
La canne de l’ouie est un groupement d’Entraide Mutuelle qui met en relation les personnes malentendantes et mal voyantes. Objectif ouvrir un atelier Langues des signes .
Salle Marsan Saint-Sever 40500 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 7 48 11 23 28 famillesrurales40500@orange.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Famille rurale et la Canne de l’Ouie
La canne de l’ouie is a mutual aid group that brings together hearing- and sight-impaired people. Objective: to open a Sign Language workshop
L’événement Famille rurale et la Canne de l’Ouie Saint-Sever a été mis à jour le 2026-02-11 par Landes Chalosse