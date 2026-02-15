Famille rurale et la Canne de l’Ouie Saint-Sever

Famille rurale et la Canne de l’Ouie

La canne de l’ouie est un groupement d’Entraide Mutuelle qui met en relation les personnes malentendantes et mal voyantes. Objectif ouvrir un atelier Langues des signes

Salle Marsan Saint-Sever 40500 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 7 48 11 23 28 famillesrurales40500@orange.fr

English : Famille rurale et la Canne de l’Ouie

La canne de l’ouie is a mutual aid group that brings together hearing- and sight-impaired people. Objective: to open a Sign Language workshop

