Famille – Visite-Atelier-Goûter Maison de ventes aux enchères Boisgirard Antonini Paris

Venez découvrir en famille les œuvres de la collection d’art moderne de R. Jacobsen le mercredi 18 mars à 15h au 4 rue Raynouard – 75016 Paris. Pour les enfants de 3 à 10 ans accompagnés d’un ou plusieurs adultes. Gratuit, uniquement sur réservation à accueil@ba-paris.com

Venez découvrir en famille les œuvres de l’exposition Tableaux modernes & contemporains – Collection R. Jacobsen.

Le mercredi 18 mars 2026

de 15h00 à 16h30

gratuit

Réservation à : accueil@ba-paris.com

Tout public. A partir de 3 ans. Jusqu’à 99 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-03-18T16:00:00+01:00

fin : 2026-03-18T17:30:00+01:00

Date(s) : 2026-03-18T15:00:00+02:00_2026-03-18T16:30:00+02:00

Maison de ventes aux enchères Boisgirard Antonini 4, rue Raynouard 75016 Paris

+33147708136 accueil@ba-paris.com



Afficher la carte du lieu Maison de ventes aux enchères Boisgirard Antonini et trouvez le meilleur itinéraire

