Famille – Visite-Atelier-Goûter Maison de ventes aux enchères Boisgirard Antonini Paris
Famille – Visite-Atelier-Goûter Maison de ventes aux enchères Boisgirard Antonini Paris mercredi 18 mars 2026.
Venez découvrir en famille les œuvres de la collection d’art moderne de R. Jacobsen le mercredi 18 mars à 15h au 4 rue Raynouard – 75016 Paris. Pour les enfants de 3 à 10 ans accompagnés d’un ou plusieurs adultes. Gratuit, uniquement sur réservation à accueil@ba-paris.com
Venez découvrir en famille les œuvres de l’exposition Tableaux modernes & contemporains – Collection R. Jacobsen.
Le mercredi 18 mars 2026
de 15h00 à 16h30
gratuit
Réservation à : accueil@ba-paris.com
Tout public. A partir de 3 ans. Jusqu’à 99 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-03-18T16:00:00+01:00
fin : 2026-03-18T17:30:00+01:00
Date(s) : 2026-03-18T15:00:00+02:00_2026-03-18T16:30:00+02:00
Maison de ventes aux enchères Boisgirard Antonini 4, rue Raynouard 75016 Paris
+33147708136 accueil@ba-paris.com
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