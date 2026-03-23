Famille Waring Concert Jeune public Le Galpon Tournus
Famille Waring Concert Jeune public Le Galpon Tournus samedi 4 avril 2026.
Famille Waring Concert Jeune public
Le Galpon 17 rue des Granges Tournus Saône-et-Loire
Tarif : – – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-04 16:00:00
fin : 2026-04-04
Date(s) :
2026-04-04
Steve, Marie-anges et Alice Waring proposent un concert unique pour Le Galpon qui permettra aux enfants de découvrir l’univers poétique de Steve Waring et sa grande richesse musicale, avec des chants qui sont encore beaucoup écoutés aujourd’hui et d’autres plus récents…
Steve Waring chant, guitare, banjo sanza, compositions
Marie-anges Péronnet Waring chant, vièle à roue, cuillères
Alice Waring chant, clarinette, saxophone soprano, percussions corporelles .
Le Galpon 17 rue des Granges Tournus 71700 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté legalpon@gmail.com
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English : Famille Waring Concert Jeune public
L’événement Famille Waring Concert Jeune public Tournus a été mis à jour le 2026-03-23 par TOURNUS │ OT Mâconnais-Tournugeois │ Cat.II
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