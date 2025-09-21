Familles citoyennes Miramont-de-Guyenne

Familles citoyennes Miramont-de-Guyenne dimanche 21 septembre 2025.

Familles citoyennes

18 Boulevard Jules Ferry Miramont-de-Guyenne Lot-et-Garonne

Début : 2025-09-21

fin : 2025-09-21

Date(s) :

2025-09-21

Venez partager un moment convivial en famille, entre amis ou en solo proposé par la Maison de la Vie Citoyenne. Au programme de cette journée spectacle familial Du fil…à la corde, animation musicale, différentes animations (pilates, salsa, tir à l’arc, escape game, cirque, jeux autour de la langue italienne, initiation à l’aquarelle, atelier langue des signes, jardinage, structures gonflables…). Buvette et restauration sur place. .

18 Boulevard Jules Ferry Miramont-de-Guyenne 47800 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 93 24 95

English : Familles citoyennes

Come and share a convivial moment with family, friends or on your own, proposed by the Maison de la Vie Citoyenne. On the program: family show Du fil…à la corde, various activities (pilates, salsa, archery, escape game, circus, games…). Refreshments and catering on site.

German : Familles citoyennes

Genießen Sie einen geselligen Moment mit der Familie, mit Freunden oder allein, der von der Maison de la Vie Citoyenne angeboten wird. Auf dem Programm stehen: Familienshow Du fil…à la corde, verschiedene Animationen (Pilates, Salsa, Bogenschießen, Escape Game, Zirkus, Spiele…). Getränke und Speisen vor Ort.

Italiano :

La Maison de la Vie Citoyenne organizza una serata all’insegna del divertimento per famiglie, amici e singoli. In programma: spettacolo per famiglie Du fil…à la corde, varie attività (pilates, salsa, tiro con l’arco, escape game, circo, giochi…). Rinfreschi e cibo disponibili sul posto.

Espanol : Familles citoyennes

La Maison de la Vie Citoyenne organiza una velada lúdica para familias, amigos y particulares. Programa: espectáculo familiar Du fil…à la corde, actividades diversas (pilates, salsa, tiro con arco, juego de escape, circo, juegos…). Refrescos y comida disponibles in situ.

