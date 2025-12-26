Familles d’artistes Alençon

Familles d’artistes

Visite et atelier pour les enfants de 4 à 6 ans accompagnés d’un adulte.

Le 02 janvier à 10h30.

Durée 1h30.

Plein tarif 6€ tarif réduit 5€ Gratuit moins de 26 ans, bénéficiaires de minima sociaux.

Venez passer un agréable moment de partage en famille ! Après une visite thématique et ludique, poursuivez en atelier avec un atelier à quatre mains pour cultiver votre créativité.

Sapin de dentelle

En réalisant l’étape du piquage, venez orner votre sapin de motifs de dentelles.

Sur inscription au 02.33.32.40.07 ou par mail à musee@cu-alencon.fr

Une salle sur la technique présente la dentelle dans sa double dimension patrimoniale, matérielle et immatérielle, avec des outils pédagogiques pour comprendre le processus complexe d’élaboration du Point d’Alençon et des outils numériques pour pénétrer le monde sensible des dentellières de l’Atelier national du Point d’Alençon. L’espace historique retrace les formes de la dentelle à l’aiguille produite sur le territoire alençonnais sans interruption depuis la fin du XVIe siècle jusqu’à l’époque contemporaine et présente les créations actuelles des dentellières du Mobilier national. Des œuvres d’artistes contemporains complètent le parcours et montrent l’attractivité de ce patrimoine traditionnel au XXIe siècle. .

Alençon 61000 Orne Normandie +33 2 33 32 40 07

