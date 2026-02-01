Familles d’artistes

Alençon Orne

Visite et atelier pour les enfants de 4 à 6 ans accompagnés d’un adulte.

Plein tarif 6€ tarif réduit 5€ Gratuit moins de 26 ans, bénéficiaires de minima sociaux.

Venez passer un agréable moment de partage en famille ! Après une visite thématique et ludique, poursuivez en atelier avec un atelier à quatre mains pour cultiver votre créativité.

Les tableaux regorgent de couleurs vives et éclatantes. Mais comment les peintres font-ils ? Venez percer les secrets des couleurs et réalise un joli paon coloré.

À 10h30.

Durée 1h30.

Sur inscription au 02.33.32.40.07 ou par mail à musee@cu-alencon.fr .

Alençon 61000 Orne Normandie +33 2 33 32 40 07

