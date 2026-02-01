Familles en fête La Chapelle-d’Angillon

Familles en fête

Salle des fêtes La Chapelle-d’Angillon Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-07 10:00:00

fin : 2026-02-07

Date(s) :

2026-02-07

Familles en fête est une animation gratuite dédiée aux parents et aux enfants, proposant des ateliers et animations tout au long de la journée, ainsi qu’un spectacle en fin d’après-midi.

Familles en fête transforme la salle des fêtes de La Chapelle-d’Angillon en véritable terrain de jeux et de découvertes pour petits et grands. Ateliers ludiques, animations conviviales et temps de partage rythment la journée, avant de se retrouver tous ensemble autour d’un spectacle festif. Une parenthèse joyeuse, gratuite et ouverte à tous, pour se rencontrer, s’amuser et célébrer la famille sous toutes ses formes. .

Salle des fêtes La Chapelle-d’Angillon 18380 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 73 85 22

English :

Familles en fête is a free event dedicated to parents and children, offering workshops and activities throughout the day, as well as a show at the end of the afternoon.

