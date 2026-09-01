Familles en fête Salle polyvalente Poussay

Informations pratiques

Poussay

Familles en fête

Salle polyvalente 270 rue Sainte Menne Poussay Vosges

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi Mercredi 2026-09-16 10:00:00

fin : 2026-09-16 12:00:00

Date(s) :

2026-09-16

Familles en fête à Poussay.

Journée pleine de rires et de découvertes. Profitez d’ateliers variés (massage bébé, balade contée, éveil musical), de jeux, d’activités créatives (graff, fabrication d’hôtel à insectes), de stands d’information et d’une vente de crêpes au goûter.

Un moment convivial à partager en famille.

On vous attend nombreux pour célébrer la parentalité et la convivialité.

Possibilité de pique-niquer sur place.

Organisé par le réseau Parentalité Mirecourt Dompaire.Tout public

0 .

Salle polyvalente 270 rue Sainte Menne Poussay 88500 Vosges Grand Est +33 6 51 27 97 06 parentalitemirecourtdompaire@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Family Festival in Poussay.

A day full of laughter and new discoveries. Enjoy a variety of workshops (baby massage, storytelling walks, musical exploration), games, creative activities (graffiti, building insect hotels), information booths, and a crepe sale for afternoon tea.

A fun time to share with the whole family.

We hope to see many of you there to celebrate parenthood and togetherness.

Picnics are welcome on site.

Organized by the Mirecourt Dompaire Parenting Network.

L’événement Familles en fête Poussay a été mis à jour le 2026-08-18 par OFFICE DE TOURISME DE MIRECOURT