« FamilleVille » > Atelier familles

5 Place du Champ-de-Mars Saint-Lô Manche

Début : 2025-09-14 15:00:00

fin : 2025-09-14 16:30:00

2025-09-14

En s’inspirant des plans et des maquettes du musée, la famille dessinera le plan de sa ville idéale pour que tous ses membres s’y sentent bien !

Réservations au 02 33 72 52 55. .

