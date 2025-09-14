« FamilleVille » > Atelier familles Saint-Lô
5 Place du Champ-de-Mars Saint-Lô Manche
En s’inspirant des plans et des maquettes du musée, la famille dessinera le plan de sa ville idéale pour que tous ses membres s’y sentent bien !
Réservations au 02 33 72 52 55. .
