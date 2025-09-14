Atelier familles 5 Place du Champ-de-Mars Saint-Lô Manche débute le Début : 2025-09-14 15:00:00 2025-09-14 15:00:00 .En s’inspirant des plans et des maquettes du musée, la famille dessinera le plan de sa ville idéale pour que tous ses membres s’y sentent bien ! Réservations au 02 33 72 52 55. En s’inspirant des plans et des maquettes du musée, la famille dessinera le plan de sa ville idéale pour que tous ses membres s’y sentent bien ! Réservations au 02 33 72 52 55."> Atelier familles 5 Place du Champ-de-Mars Saint-Lô Manche débute le Début : 2025-09-14 15:00:00 2025-09-14 15:00:00 .En s’inspirant des plans et des maquettes du musée, la famille dessinera le plan de sa ville idéale pour que tous ses membres s’y sentent bien ! Réservations au 02 33 72 52 55. En s’inspirant des plans et des maquettes du musée, la famille dessinera le plan de sa ville idéale pour que tous ses membres s’y sentent bien ! Réservations au 02 33 72 52 55.">

« FamilleVille » > Atelier familles

5 Place du Champ-de-Mars Saint-Lô Manche

Début : 2025-09-14 15:00:00
fin : 2025-09-14 16:30:00

2025-09-14

En s’inspirant des plans et des maquettes du musée, la famille dessinera le plan de sa ville idéale pour que tous ses membres s’y sentent bien !

Réservations au 02 33 72 52 55.   .

