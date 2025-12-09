Family & Business Forum avec La Tribune Hôtel des Arts & Métiers Paris Mardi 9 décembre, 09h15 sur inscription

Family & Business Forum avec La Tribune et HEC Paris

À l’heure où le monde tend à se refermer sur lui-même, entre tensions commerciales et tensions politiques, les entreprises familiales avancent et bravent vent et marée. Dans ce monde plein d’incertitudes, à tous les niveaux, ces entreprises où les liens familiaux sont omniprésents, pour diverses raisons et de différentes manières, apparaissent comme un repère stable dans cette nouvelle économie.

De quelle nouvelle économie parle-t-on ? Une économie froide pourrait-on dire, celle où la priorité est à la rentabilité et aux rendements. Celle où les fonds d’investissement semblent les maîtres du jeu, par moment. Face à elle, se dresse une autre vision de l’économie, celle des entreprises familiales, qui ne mettent pas de côté la nécessaire rentabilité de leurs activités, mais où les objectifs sont à plus long terme et l’ancrage dans les territoires apparaît essentiel

Dans ce contexte, la nouvelle édition du Family Business Forum aura à l’honneur de mettre à l’heure ces entreprises familiales où la souveraineté est essentielle. Tout d’abord, par la pérennité de leurs outils industriels, mais aussi l’attachement à leur ancrage dans les territoires français. Enfin, il y sera question aussi de préservation de la souveraineté du pays et de rayonnement du savoir-faire de ces entreprises familiales à l’étranger.

Bien que stable et à priori solide, ce modèle de la société familiale est confronté à un enjeu numéro un : la transmission. Sujet incontournable pour ces entreprises, phase de tous les dangers ou de la confirmation des stratégies menées jusqu’alors.

Et si la Family Nation était la voie du redressement économique de la France ?

HEC Paris est partenaire académique

Le Dieter Schwarz Foundation Center for Family Business est un centre académique dédié à la recherche, à l’enseignement et au dialogue autour des dynamiques propres aux entreprises familiales.

PME, ETI ou multinationales, les entreprises familiales sont des moteurs essentiels de création de valeur à long terme, notamment dans les territoires où elles sont porteuses de responsabilité sociale et environnementale.

En s’appliquant à Comprendre, Enseigner et Agir, le Centre a pour mission de favoriser la contribution des entreprises familiales à une économie à visage humain, juste, et durable.

