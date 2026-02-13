Family Day au CIAM CIAM Centre International des Arts en Mouvement Aix-en-Provence

Family Day au CIAM

Dimanche 29 mars 2026 de 10h à 18h. CIAM Centre International des Arts en Mouvement 4181 route de Galice Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-29 10:00:00

fin : 2026-03-29 18:00:00

Date(s) :

2026-03-29

Le Family Day est une journée conviviale dédiée aux familles, mêlant arts du cirque et découverte de la nature. À travers des ateliers et activités accessibles à tous, sur réservation ou en libre accès.Enfants

Le Family Day 2026 revient pour sa 5ᵉ édition au CIAM à Aix-en-Provence, le dimanche 29 mars de 10h à 18h. Le CIAM ouvre ses chapiteaux et sa pinède pour une journée festive dédiée aux familles, à la croisée des arts du cirque et de la nature.

Pensé comme un moment de découverte et de partage, le Family Day propose des ateliers d’initiation aux arts du cirque dès 4 ans, des parcours adaptés aux 7–14 ans, un atelier parents-enfants pour les plus petits, ainsi qu’une expérience de trapèze volant accessible dès 12 ans. Jonglage, acrobatie, équilibre, fil de fer ou disciplines aériennes permettent à chacun d’explorer le mouvement et de gagner en confiance, dans un cadre sécurisé et convivial.



En parallèle, des ateliers créatifs autour de l’écologie et du développement durable invitent enfants et adultes à expérimenter, créer et réfléchir au lien au vivant.

Un village de foodtrucks complète la journée pour profiter pleinement de cette parenthèse de printemps, entre découvertes, jeux et moments partagés. .

CIAM Centre International des Arts en Mouvement 4181 route de Galice Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Family Day is a convivial day dedicated to families, combining circus arts and nature discovery. Workshops and activities are open to all, with or without reservation.

L’événement Family Day au CIAM Aix-en-Provence a été mis à jour le 2026-02-13 par Office de Tourisme d’Aix en Provence