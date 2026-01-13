Family Day : le rendez-vous danse des familles à ne pas manquer Le Regard du Cygne Paris

Family Day est un temps ouvert dédié à toute la famille. Conçus pour les petit·es comme pour les grand·es, un spectacle et un atelier de pratique artistique sont à découvrir.

Durée spectacle 1h

Durée atelier 1h

À partir de 6 ans

ZONE – Sylvie Le Quéré

Trois créatures de papier se meuvent dans un espace en mutation, un monde où tout semble sans cesse se reconfigurer. Êtres humains ou entités des premiers temps, ces mystérieux personnages vibrent, interagissent et sont, comme leur univers, en proie à des métamorphoses. Par ces mues leurs identités se définissent. Miroir onirique de notre société, ZONE propose une réflexion rêveuse sur l’existence humaine et ses origines. Un trio qui explore avec poésie les liens de l’humanité avec son environnement et la manière dont chaque existence transforme le monde.

Sylvie Le Quéré – Biographie

Artiste pluridisciplinaire, Sylvie LE QUÉRÉ aime mettre en scène la relation des corps à l’environnement, à la matière transformée, tissant ainsi entre réel et onirique. Elle fonde la compagnie Grégoire & Co en 1998 et crée une dizaine de pièces. Depuis 2015, elle est directrice artistique d’un espace de création et d’échanges dédié à la danse, LE LIEU en Bretagne.

Le temps d’une matinée, venez découvrir le spectacle ZONE de Sylvie Le Quéré et partager un atelier parents-enfants autour de l’expérience artistique.

Le samedi 14 mars 2026

de 10h00 à 12h00

payant

Tarifs spectacle 11 euros adulte / 5 euros enfant

Tarifs atelier 5 euros adulte / 5 euros enfant

Tout public.

Le Regard du Cygne 210, rue de Belleville 75020 Paris

https://leregarducygne.com/family-day-zone-sylvie-le-quere/ +33143585593 info@leregarducygne.com https://www.facebook.com/leregarducygne https://www.facebook.com/leregarducygne



