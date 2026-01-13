Family Day : le rendez-vous danse des familles à ne pas manquer Le Regard du Cygne Paris
Family Day : le rendez-vous danse des familles à ne pas manquer Le Regard du Cygne Paris samedi 14 mars 2026.
Family Day est un temps ouvert dédié à toute la famille. Conçus pour les petit·es comme pour les grand·es, un spectacle et un atelier de pratique artistique sont à découvrir.
Durée spectacle 1h
Durée atelier 1h
À partir de 6 ans
ZONE – Sylvie Le Quéré
Trois créatures de papier se meuvent dans un espace en mutation, un monde où tout semble sans cesse se reconfigurer. Êtres humains ou entités des premiers temps, ces mystérieux personnages vibrent, interagissent et sont, comme leur univers, en proie à des métamorphoses. Par ces mues leurs identités se définissent. Miroir onirique de notre société, ZONE propose une réflexion rêveuse sur l’existence humaine et ses origines. Un trio qui explore avec poésie les liens de l’humanité avec son environnement et la manière dont chaque existence transforme le monde.
Sylvie Le Quéré – Biographie
Artiste pluridisciplinaire, Sylvie LE QUÉRÉ aime mettre en scène la relation des corps à l’environnement, à la matière transformée, tissant ainsi entre réel et onirique. Elle fonde la compagnie Grégoire & Co en 1998 et crée une dizaine de pièces. Depuis 2015, elle est directrice artistique d’un espace de création et d’échanges dédié à la danse, LE LIEU en Bretagne.
Le temps d’une matinée, venez découvrir le spectacle ZONE de Sylvie Le Quéré et partager un atelier parents-enfants autour de l’expérience artistique.
Le samedi 14 mars 2026
de 10h00 à 12h00
payant
Tarifs spectacle 11 euros adulte / 5 euros enfant
Tarifs atelier 5 euros adulte / 5 euros enfant
Tout public.
Le Regard du Cygne 210, rue de Belleville 75020 Paris
https://leregarducygne.com/family-day-zone-sylvie-le-quere/ +33143585593 info@leregarducygne.com https://www.facebook.com/leregarducygne https://www.facebook.com/leregarducygne
