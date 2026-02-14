Family days, Château comtal / Musée de Boulogne-sur-Mer, Boulogne-sur-Mer

Family days 16 et 23 février Château comtal / Musée de Boulogne-sur-Mer Pas-de-Calais

Visite incluse dans le prix du billet – Réservation conseillée au 03 21 10 02 20

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-02-16T14:30:00+01:00 – 2026-02-16T16:30:00+01:00

Fin : 2026-02-23T14:30:00+01:00 – 2026-02-23T16:30:00+01:00

Ne pas toucher ? Mais sentir, regarder, écouter ou même goûter, oui ! L’éveil des sens est au programme de cette visite pour s’imprégner des œuvres des peintres et sculpteurs de la Renaissance au XXème siècle, de l’Italie à la Côte d’Opale.

Château comtal / Musée de Boulogne-sur-Mer 1 rue de bernet, 62200 Boulogne-sur-Mer Boulogne-sur-Mer 62200 Pas-de-Calais Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://musee.boulogne-sur-mer.fr/ »}]

Dès 6 ans – ateliers