Family Foot­bar Creil

Family Foot­bar Creil vendredi 12 décembre 2025.

Family Foot­bar

Allée Nelson Creil Oise

Tarif : 5 – 5 –

5

Tarif unique

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-12 11:00:00

fin : 2025-12-13 12:30:00

Date(s) :

2025-12-12 2025-12-13

Spectacle | Danse, art numérique et arts martiaux | 4 ans et +

La Ruse Béré­nice Legrand

Le Family foot­bar est une kermesse récréa­tive et parti­ci­pa­tive pour petons timides ou panards intré­pides.

À vos marques, pieds, cava­lez? !

Installation adaptée aux personnes en situation de handicap

Spectacle | Danse, art numérique et arts martiaux | 4 ans et +

La Ruse Béré­nice Legrand

Ce spec­tacle est présenté dans le cadre de l’Ap­pel du pied.

Le Family foot­bar est une kermesse récréa­tive et parti­ci­pa­tive pour petons timides ou panards intré­pides. Cirage de pompes, Tatoo panard, Podo­mas­sa­ge… en tout sept stands vous attendent de pied ferme?!

Cette instal­la­tion inso­lite conçue par la compa­gnie La Ruse va bous­cu­ler nos imagi­naires et nos préju­gés. L’oc­ca­sion d’une déam­bu­la­tion inédite et festive dans le hall méta­mor­phosé.

À vos marques, pieds, cava­lez? !

Installation adaptée aux personnes en situation de handicap 5 .

Allée Nelson Creil 60100 Oise Hauts-de-France +33 3 44 24 01 01 accueil@faiencerie-theatre.com

English :

Show | Dance, digital art and martial arts | 4 years and up

La Ruse ? Bérénice Legrand

The Family Footbar is a fun, participatory fair for shy feet and fearless panards alike.

On your marks, on your feet, run!

Adapted for the disabled

German :

Aufführung | Tanz, digitale Kunst und Kampfsport | 4 Jahre und älter

Die List ? Bérénice Legrand

Die Family Footbar ist eine Freizeit- und Mitmach-Kirmes für schüchterne Füße oder unerschrockene Füße.

Auf die Plätze, Füße, Reiter!

Für Menschen mit Behinderungen geeignet

Italiano :

Spettacolo | Danza, arte digitale e arti marziali | Dai 4 anni in su

La Ruse? Bérénice Legrand

Il Family Footbar è una fiera divertente e partecipativa per piedi timidi e panciuti.

Ai vostri posti, in piedi, correte!

Adattato alle persone con disabilità

Espanol :

Espectáculo | Danza, arte digital y artes marciales | A partir de 4 años

La Ruse ? Bérénice Legrand

El Footbar Familiar es una feria lúdica y participativa para pies tímidos y panardos intrépidos.

En sus marcas, en sus pies, ¡corran!

Adaptado para personas con discapacidad

L’événement Family Foot­bar Creil a été mis à jour le 2025-07-20 par SIM Hauts-de-France Oise Tourisme