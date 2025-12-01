Family Footbar Creil
Family Footbar Creil vendredi 12 décembre 2025.
Family Footbar
Allée Nelson Creil Oise
Tarif : 5 – 5 –
5
Tarif unique
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-12 11:00:00
fin : 2025-12-13 12:30:00
Date(s) :
2025-12-12 2025-12-13
Spectacle | Danse, art numérique et arts martiaux | 4 ans et +
La Ruse Bérénice Legrand
Le Family footbar est une kermesse récréative et participative pour petons timides ou panards intrépides.
À vos marques, pieds, cavalez? !
Installation adaptée aux personnes en situation de handicap
Spectacle | Danse, art numérique et arts martiaux | 4 ans et +
La Ruse Bérénice Legrand
Ce spectacle est présenté dans le cadre de l’Appel du pied.
Le Family footbar est une kermesse récréative et participative pour petons timides ou panards intrépides. Cirage de pompes, Tatoo panard, Podomassage… en tout sept stands vous attendent de pied ferme?!
Cette installation insolite conçue par la compagnie La Ruse va bousculer nos imaginaires et nos préjugés. L’occasion d’une déambulation inédite et festive dans le hall métamorphosé.
À vos marques, pieds, cavalez? !
Installation adaptée aux personnes en situation de handicap 5 .
Allée Nelson Creil 60100 Oise Hauts-de-France +33 3 44 24 01 01 accueil@faiencerie-theatre.com
English :
Show | Dance, digital art and martial arts | 4 years and up
La Ruse ? Bérénice Legrand
The Family Footbar is a fun, participatory fair for shy feet and fearless panards alike.
On your marks, on your feet, run!
Adapted for the disabled
German :
Aufführung | Tanz, digitale Kunst und Kampfsport | 4 Jahre und älter
Die List ? Bérénice Legrand
Die Family Footbar ist eine Freizeit- und Mitmach-Kirmes für schüchterne Füße oder unerschrockene Füße.
Auf die Plätze, Füße, Reiter!
Für Menschen mit Behinderungen geeignet
Italiano :
Spettacolo | Danza, arte digitale e arti marziali | Dai 4 anni in su
La Ruse? Bérénice Legrand
Il Family Footbar è una fiera divertente e partecipativa per piedi timidi e panciuti.
Ai vostri posti, in piedi, correte!
Adattato alle persone con disabilità
Espanol :
Espectáculo | Danza, arte digital y artes marciales | A partir de 4 años
La Ruse ? Bérénice Legrand
El Footbar Familiar es una feria lúdica y participativa para pies tímidos y panardos intrépidos.
En sus marcas, en sus pies, ¡corran!
Adaptado para personas con discapacidad
L’événement Family Footbar Creil a été mis à jour le 2025-07-20 par SIM Hauts-de-France Oise Tourisme