Family Gym parent-enfant Salle des fêtes Saint-Ennemond

Family Gym parent-enfant

Salle des fêtes 19 rue de Banville Saint-Ennemond Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-22 14:30:00

fin : 2025-11-22

Date(s) :

2025-11-22

Partagez un moment complice en famille lors de la Family Gym Parent-Enfant ! Entre rires, mouvements et bonne humeur, parents et enfants profitent d’une activité ludique et conviviale. Goûter offert après la séance.

.

Salle des fêtes 19 rue de Banville Saint-Ennemond 03400 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 42 10 08

English :

Share a moment of complicity with your family at the Parent-Child Family Gym! Between laughter, movement and good humor, parents and children enjoy a fun and friendly activity. Snack offered after the session.

German :

Genießen Sie mit Ihrer Familie einen gemeinsamen Moment beim Family Gym für Eltern und Kinder! Zwischen Lachen, Bewegung und guter Laune genießen Eltern und Kinder eine spielerische und gesellige Aktivität. Nach der Sitzung wird ein kleiner Imbiss angeboten.

Italiano :

Condividete un po’ di tempo in famiglia alla Palestra per genitori e figli! Con risate, movimento e buon umore, genitori e figli si divertono in un’attività divertente e amichevole. Merenda offerta dopo la sessione.

Espanol :

¡Comparta un rato en familia en la Gimnasia Familiar para Padres e Hijos! Entre risas, movimiento y buen humor, padres e hijos disfrutan de una actividad divertida y amistosa. Merienda ofrecida después de la sesión.

L’événement Family Gym parent-enfant Saint-Ennemond a été mis à jour le 2025-11-13 par Office du tourisme de Moulins & sa région