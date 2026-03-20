Family Lab les besoins spécifiques de nos enfants le bourg Saint-Hilaire-de-la-Noaille

Family Lab les besoins spécifiques de nos enfants

le bourg Médiathèque Saint-Hilaire-de-la-Noaille Gironde

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-28

fin : 2026-03-28

Date(s) :

2026-03-28

Un café des familles bienveillant où l’on échange entre parents sur le développement de nos enfants de 3 à 11 ans gestion des émotions, besoins particuliers, apprentissages… Et pour cet atelier, en bonus, une super invitée Agnès RODES, Enseignante spécialisée et titulaire d’un Master 2 en Psychopathologie de l’enfant et de l’adolescent. Places limitées ! .

le bourg Médiathèque Saint-Hilaire-de-la-Noaille 33190 Gironde Nouvelle-Aquitaine ecole.buissonniere.marquelot@gmail.com

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English : Family Lab les besoins spécifiques de nos enfants

L’événement Family Lab les besoins spécifiques de nos enfants Saint-Hilaire-de-la-Noaille a été mis à jour le 2026-03-14 par OT de l’Entre-deux-Mers