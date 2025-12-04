« Family », Meryem Aboulouafa｜Concert L’Institut du Monde Arabe Paris

L’auteure compositrice marocaine Meryem Aboulouafa, aux morceaux mêlant pop et influences orientales, nous invite à découvrir son tout nouvel album Family – un voyage sonore envoûtant en hommage aux origines qui nous façonnent.

« Family est un album qui célèbre la famille comme premier lieu d’amour et de transmission, ce cocon d’où l’on s’élance et auquel on revient toujours. Inspiré par le passage d’une cellule familiale à une autre après mon mariage, il explore l’héritage d’émotions, de gestes et de souvenirs que l’on emporte avec soi : l’attachement aux racines, la nécessité de s’inventer, et la gratitude envers ceux qui nous ont façonnés, parfois maladroitement mais toujours avec sincérité. »

Meryem Aboulouafa

À travers des morceaux empreints d’amour, de doutes et de réconciliation, Family raconte le voyage intérieur de chacun : celui des liens qui nous construisent, des blessures invisibles que l’on apprend à apaiser, et de la liberté que l’on trouve en acceptant son histoire. C’est une ode à la famille sous toutes ses formes — un hommage à nos origines et à la force de l’amour inconditionnel.

Le jeudi 04 décembre 2025

de 19h00 à 20h30

payant

De 12 à 22 euros.

Public jeunes et adultes. A partir de 12 ans.

L’Institut du Monde Arabe 1, rue des Fossés-Saint-Bernard 75005 Paris

https://www.imarabe.org/fr/agenda/spectacles/family-meryem-aboulouafaconcert +33140513838