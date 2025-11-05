Family Move pilates par GRL & bien-être Rue Joseph-Laure La Londe-les-Maures
Rue Joseph-Laure Gymnase de l’école Jean-Jaurès La Londe-les-Maures Var
Tarif : 7 – 7 – 7 EUR
Début : 2025-11-05 17:15:00
fin : 2025-12-03 18:15:00
2025-11-05 2025-12-03
GRL & Bien-Être propose un stage Family Move pilates , au gymnase de l’école Jean-Jaurès.
Rue Joseph-Laure Gymnase de l’école Jean-Jaurès La Londe-les-Maures 83250 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 73 83 49 12 joelle.coasne@gmail.com
English : Family Move pilates by GRL & bien-être
GRL & Bien-Être is offering a Family Move pilates course at the Jean-Jaurès school gym.
German : Family Move Pilates von GRL & Wellness
GRL & Bien-Être bietet einen Kurs Family Move Pilates in der Turnhalle der Jean-Jaurès-Schule an.
Italiano : Family Move pilates di GRL & bien-être
GRL & Bien-Être propone il corso Family Move pilates presso la palestra della scuola Jean-Jaurès.
Espanol :
GRL & Bien-Être propone un curso de pilates Family Move en el gimnasio de la escuela Jean-Jaurès.
