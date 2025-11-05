Family Move pilates par GRL & bien-être Rue Joseph-Laure La Londe-les-Maures

Family Move pilates par GRL & bien-être

Rue Joseph-Laure Gymnase de l’école Jean-Jaurès La Londe-les-Maures Var

Tarif : 7 – 7 – 7 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-05 17:15:00

fin : 2025-12-03 18:15:00

Date(s) :

2025-11-05 2025-12-03

GRL & Bien-Être propose un stage Family Move pilates , au gymnase de l’école Jean-Jaurès.

.

Rue Joseph-Laure Gymnase de l’école Jean-Jaurès La Londe-les-Maures 83250 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 73 83 49 12 joelle.coasne@gmail.com

English : Family Move pilates by GRL & bien-être

GRL & Bien-Être is offering a Family Move pilates course at the Jean-Jaurès school gym.

German : Family Move Pilates von GRL & Wellness

GRL & Bien-Être bietet einen Kurs Family Move Pilates in der Turnhalle der Jean-Jaurès-Schule an.

Italiano : Family Move pilates di GRL & bien-être

GRL & Bien-Être propone il corso Family Move pilates presso la palestra della scuola Jean-Jaurès.

Espanol :

GRL & Bien-Être propone un curso de pilates Family Move en el gimnasio de la escuela Jean-Jaurès.

