FAMILY PIKNIK Pérols

FAMILY PIKNIK

Route de la Foire Pérols Hérault

Tarif : 42 – 42 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-01

fin : 2026-08-02

Date(s) :

2026-08-01

Family Piknik fête ses 15 ans au Parc des Expositions de Montpellier

Pour son 15ᵉ anniversaire, Family Piknik revient aux sources dans la métropole montpelliéraine avec un nouveau lieu stratégique et une collaboration exclusive avec le célèbre collectif espagnol El Row. Après une année 2025 record (+35 % de fréquentation), le festival fondé par Tom Pooks investira le Parc des Expositions de Montp

Family Piknik fête ses 15 ans au Parc des Expositions de Montpellier

Pour son 15ᵉ anniversaire, Family Piknik revient aux sources dans la métropole montpelliéraine avec un nouveau lieu stratégique et une collaboration exclusive avec le célèbre collectif espagnol El Row. Après une année 2025 record (+35 % de fréquentation), le festival fondé par Tom Pooks investira le Parc des Expositions de Montpellier (Pérols) les 1er et 2 août 2026.

Family x El Row le choc des titans

Pour cette édition anniversaire, El Row prendra le contrôle de la Main Stage pendant deux jours.

De midi à 2 h du matin, confettis, décors extravagants et effets spéciaux feront vibrer le public. Samedi sera dédié à la Techno, dimanche à la House et Tech-House.

Trois scènes, trois ambiances

Nomad Stage (extérieur) : espace intimiste et végétalisé pour Deep, Indie Dance et Progressive.

Hard Stage (intérieur) : décor sur le thème des Abysses pour Hard Tek et Hardcore.

Food Court : une dizaine de stands pour découvrir le terroir local.

Infos pratiques & billetterie

Gratuit pour PMR, seniors (+55 ans) et enfants (6-14 ans).

Billetterie ouverte le 20 décembre à midi sur familypiknikfestival.com : tickets jour dès 42 €, pass week-end dès 75 €.

Le line-up sera dévoilé le 20 janvier 2026. Attention, jauge limitée : réservez vite pour l’événement électro de l’été ! .

Route de la Foire Pérols 34470 Hérault Occitanie

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Family Piknik celebrates its 15th anniversary at Montpellier’s Parc des Expositions

For its 15th anniversary, Family Piknik returns to its roots in the Montpellier metropolis, with a new strategic venue and an exclusive collaboration with the famous Spanish collective El Row. After a record year in 2025 (+35?% attendance), the festival founded by Tom Pooks will take over the Parc des Expositions de Montp

L’événement FAMILY PIKNIK Pérols a été mis à jour le 2025-12-19 par 34 OT MONTPELLIER