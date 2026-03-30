Family Stories 2026 – Le HEC Paris Family Business Center, partenaire académique Pavillon d’Armenonville Paris Mardi 31 mars, 14h00 sur inscription

Family Stories 2026 – Le HEC Paris Family Business Center, partenaire académique

Le HEC Paris – Dieter Schwarz Center for Family Business est partenaire académique de la 4ᵉ édition de Family Stories, le grand rendez-vous des entreprises familiales organisé par Décideurs Magazine et le Groupe FICADE.

Le HEC Paris – Dieter Schwarz Center for Family Business est partenaire académique de la 4ᵉ édition de Family Stories, le rendez-vous des entreprises familiales, organisé par Décideurs Magazine et le Groupe FICADE.

Cet événement réunit dirigeants, familles entrepreneuriales et leurs partenaires pour partager les meilleures pratiques en matière de gouvernance, structuration, croissance et transmission des entreprises familiales.

Cécile de Lisle, Directrice exécutive du Center for Family Business d’HEC Paris et membre d’une ETI familiale, interviendra lors de la table ronde :

NextGen : entreprendre autrement 16h25 – 17h10

La NextGen bouscule les codes de l’entrepreneuriat en apportant une vision et des valeurs propres à leur génération. Ce panel reviendra sur leurs besoins, leurs pratiques, mais aussi l’accompagnement des conseils à ce public.

Intervenants :

Cécile de Lisle – Directrice exécutive, Center for Family Business, HEC Paris

Édouard de Saint Pierre – Directeur général France, Lombard Odier

Nils Rousselet – Directeur du Développement International du Club NextGen, AFFO

Christine Riou – Présidente, Riou Glass

La question de la NextGen est au cœur de la mission du Center for Family Business : comment accompagner la nouvelle génération dans la reprise, la transformation et l’innovation au sein des entreprises familiales ? Comment conjuguer héritage et esprit entrepreneurial ? Ce sont précisément les enjeux que nous explorons dans nos recherches, nos enseignements et nos partenariats. Nous vous donnons rendez-vous le 31 mars 2026 au Pavillon d’Armenonville pour des échanges riches et engagés.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-03-31T14:00:00.000+02:00

Fin : 2026-03-31T18:00:00.000+02:00

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https://www.hec.edu/fr/entreprises-familiales/evenements/family-stories-2026-le-hec-paris-family-business-center-partenaire-academique

Pavillon d’Armenonville Pavillon d’Armenonville Quartier de la Porte-Dauphine Paris 75116 Paris



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