FAMILY WEEK-END VOL.3 ACTE FINAL LAYUP Toulouse

Début : 2025-09-27 10:00:00

fin : 2025-09-28 19:00:00

2025-09-27

Après deux éditions réussies, Lay Up et Mother in Town s’associent une nouvelle fois pour un week-end unique mêlant art urbain, créativité et activités ludiques dans un cadre XXL de 3500m2 au cœur de Toulouse !

Ateliers créatifs, animations sportives, baby gym, DJ kids party, découvertes artistiques, concepts autour de la parentalité, grande tombola et bien d’autres surprises… de nombreux rendez-vous pour les enfants et pour les parents sont à découvrir !

Bon à savoir

– Parking vélo et poussettes sur place

– Espace bébé et coin calme accessibles.

Cette troisième édition marque la dernière chance de découvrir de l’exposition avant la démolition du bâtiment qui l’abrite ! .

English :

After two successful editions, Lay Up and Mother in Town are teaming up once again for a unique weekend combining urban art, creativity and fun activities in a 3500m2 XXL setting in the heart of Toulouse!

German :

Nach zwei erfolgreichen Ausgaben haben sich Lay Up und Mother in Town erneut zusammengeschlossen, um ein einzigartiges Wochenende mit urbaner Kunst, Kreativität und spielerischen Aktivitäten in einem XXL-Rahmen von 3500m2 im Herzen von Toulouse zu veranstalten!

Italiano :

Dopo due edizioni di successo, Lay Up e Mother in Town si uniscono ancora una volta per un weekend unico che combina arte urbana, creatività e attività divertenti in un ambiente XXL di 3500 m2 nel cuore di Tolosa!

Espanol :

Tras dos exitosas ediciones, Lay Up y Mother in Town se unen de nuevo para un fin de semana único que combina arte urbano, creatividad y actividades lúdicas en un entorno XXL de 3500 m2 en pleno centro de Toulouse

