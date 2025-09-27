FAMILY WEEK-END VOL.3 ACTE FINAL LAYUP Toulouse
Début : 2025-09-27 10:00:00
fin : 2025-09-28 19:00:00
2025-09-27
Après deux éditions réussies, Lay Up et Mother in Town s’associent une nouvelle fois pour un week-end unique mêlant art urbain, créativité et activités ludiques dans un cadre XXL de 3500m2 au cœur de Toulouse !
Ateliers créatifs, animations sportives, baby gym, DJ kids party, découvertes artistiques, concepts autour de la parentalité, grande tombola et bien d’autres surprises… de nombreux rendez-vous pour les enfants et pour les parents sont à découvrir !
Bon à savoir
– Parking vélo et poussettes sur place
– Espace bébé et coin calme accessibles.
Cette troisième édition marque la dernière chance de découvrir de l’exposition avant la démolition du bâtiment qui l’abrite ! .
LAYUP 11 Boulevard Delacourtie Toulouse 31400 Haute-Garonne Occitanie expolayup@gmail.com
English :
After two successful editions, Lay Up and Mother in Town are teaming up once again for a unique weekend combining urban art, creativity and fun activities in a 3500m2 XXL setting in the heart of Toulouse!
German :
Nach zwei erfolgreichen Ausgaben haben sich Lay Up und Mother in Town erneut zusammengeschlossen, um ein einzigartiges Wochenende mit urbaner Kunst, Kreativität und spielerischen Aktivitäten in einem XXL-Rahmen von 3500m2 im Herzen von Toulouse zu veranstalten!
Italiano :
Dopo due edizioni di successo, Lay Up e Mother in Town si uniscono ancora una volta per un weekend unico che combina arte urbana, creatività e attività divertenti in un ambiente XXL di 3500 m2 nel cuore di Tolosa!
Espanol :
Tras dos exitosas ediciones, Lay Up y Mother in Town se unen de nuevo para un fin de semana único que combina arte urbano, creatividad y actividades lúdicas en un entorno XXL de 3500 m2 en pleno centro de Toulouse
