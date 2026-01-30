Fan zone de Quentin Fillon-Maillet Salle des fêtes La Chaumusse

Fan zone de Quentin Fillon-Maillet

Salle des fêtes 1 route de Saint-Pierre La Chaumusse Jura

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : 2026-02-10 à 2026-02-20

Début : 2026-02-10

fin : 2026-02-20

Date(s) :

2026-02-10

Le Ski club du Grandvaux est heureux d’organiser une fan zone pour soutenir Quentin Fillon-Maillet lors des JO de Milan/Cortina.

Les supporters sont donc attendus à partir du 10 février à la salle de La Chaumusse pour suivre l’aventure italienne des Tricolores. Sur place, une buvette, une initiation au biathlon et d’autres animations seront proposées. .

Salle des fêtes 1 route de Saint-Pierre La Chaumusse 39150 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 08 24 66 64

English : Fan zone de Quentin Fillon-Maillet

