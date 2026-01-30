Fan zone de Quentin Fillon-Maillet Salle des fêtes La Chaumusse
Fan zone de Quentin Fillon-Maillet Salle des fêtes La Chaumusse mardi 10 février 2026.
Fan zone de Quentin Fillon-Maillet
Salle des fêtes 1 route de Saint-Pierre La Chaumusse Jura
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-10
fin : 2026-02-20
Date(s) :
2026-02-10
Le Ski club du Grandvaux est heureux d’organiser une fan zone pour soutenir Quentin Fillon-Maillet lors des JO de Milan/Cortina.
Les supporters sont donc attendus à partir du 10 février à la salle de La Chaumusse pour suivre l’aventure italienne des Tricolores. Sur place, une buvette, une initiation au biathlon et d’autres animations seront proposées. .
Salle des fêtes 1 route de Saint-Pierre La Chaumusse 39150 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 08 24 66 64
