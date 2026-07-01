Informations pratiques

Pfetterhouse

Fan Zone Finale Coupe du Monde 2026

rue des jardins Pfetterhouse Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-07-19 14:00:00

fin : 2026-07-19 23:00:00

Date(s) :

2026-07-19

Diffusion de la Finale de la Coupe du Monde 2026 de Football.

Animations Buvette Petite Restauration DJ Tournoi Fifa Quiz Foot Emission Radio 0 .

rue des jardins Pfetterhouse 68480 Haut-Rhin Grand Est +33 6 15 38 89 89 info@radio-quetsch.eu

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English :

Broadcast of the 2026 FIFA World Cup Final.

L’événement Fan Zone Finale Coupe du Monde 2026 Pfetterhouse a été mis à jour le 2026-07-03 par Office de tourisme du Sundgau