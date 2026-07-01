Fan Zone Finale Coupe du Monde 2026 Pfetterhouse
dimanche 19 juillet 2026 · Pfetterhouse
Informations pratiques
Pfetterhouse
Fan Zone Finale Coupe du Monde 2026
rue des jardins Pfetterhouse Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
0
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-07-19 14:00:00
fin : 2026-07-19 23:00:00
Date(s) :
2026-07-19
Diffusion de la Finale de la Coupe du Monde 2026 de Football.
Animations Buvette Petite Restauration DJ Tournoi Fifa Quiz Foot Emission Radio 0 .
rue des jardins Pfetterhouse 68480 Haut-Rhin Grand Est +33 6 15 38 89 89 info@radio-quetsch.eu
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English :
Broadcast of the 2026 FIFA World Cup Final.
L’événement Fan Zone Finale Coupe du Monde 2026 Pfetterhouse a été mis à jour le 2026-07-03 par Office de tourisme du Sundgau