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Fan Zone Finale Coupe du Monde 2026 Pfetterhouse

dimanche 19 juillet 2026 · Pfetterhouse

Fan Zone Finale Coupe du Monde 2026 Pfetterhouse

Informations pratiques

Début
dimanche 19 juillet 2026
Fin
lundi 20 juillet 2026
Heure de début
14:00:00
Adresse
rue des jardins
Ville
68480 Pfetterhouse
Département
Haut-Rhin
Tarif
0

Pfetterhouse

Fan Zone Finale Coupe du Monde 2026

rue des jardins Pfetterhouse Haut-Rhin

Tarif : – – EUR
0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-07-19 14:00:00
fin : 2026-07-19 23:00:00

Date(s) :
2026-07-19

Diffusion de la Finale de la Coupe du Monde 2026 de Football.
Animations Buvette Petite Restauration DJ Tournoi Fifa Quiz Foot Emission Radio 0  .

rue des jardins Pfetterhouse 68480 Haut-Rhin Grand Est +33 6 15 38 89 89  info@radio-quetsch.eu

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English :

Broadcast of the 2026 FIFA World Cup Final.

L’événement Fan Zone Finale Coupe du Monde 2026 Pfetterhouse a été mis à jour le 2026-07-03 par Office de tourisme du Sundgau