AGENDA · Chaux-Champagny
Fan Zone TDF Chaux-Champagny
lundi 3 août 2026 · Chaux-Champagny
Informations pratiques
Chaux-Champagny
Fan Zone TDF
Chaux-Champagny Jura
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-03
fin : 2026-08-03
Date(s) :
2026-08-03
Vivez la dernière montée d’étape en direct à Chaux -Champagny
Sur place retrouvez une buvette, petite restauration.
En fin de journée, profitez d’une soirée festive.
Réservation recommandée .
Chaux-Champagny 39110 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 85 81 18 97
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Fan Zone TDF
L’événement Fan Zone TDF Chaux-Champagny a été mis à jour le 2026-07-24 par OFFICE DE TOURISME ARBOIS-POLIGNY-SALINS CŒUR DU JURA