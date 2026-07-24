UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Chaux-Champagny

Fan Zone TDF Chaux-Champagny

lundi 3 août 2026 · Chaux-Champagny

Informations pratiques

Début
lundi 3 août 2026
Fin
lundi 3 août 2026
Ville
39110 Chaux-Champagny
Département
Jura
Tarif

Chaux-Champagny

Fan Zone TDF

Chaux-Champagny Jura

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-03
fin : 2026-08-03

Date(s) :
2026-08-03

Vivez la dernière montée d’étape en direct à Chaux -Champagny
Sur place retrouvez une buvette, petite restauration.
En fin de journée, profitez d’une soirée festive.
Réservation recommandée   .

Chaux-Champagny 39110 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 85 81 18 97 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Fan Zone TDF

L’événement Fan Zone TDF Chaux-Champagny a été mis à jour le 2026-07-24 par OFFICE DE TOURISME ARBOIS-POLIGNY-SALINS CŒUR DU JURA