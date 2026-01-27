Fana Manga Yzeurespace Yzeure

Fana Manga

Yzeurespace Route de Montbeugny Yzeure Allier

Tarif : – –

Date :

Début : 2026-02-14 10:00:00

fin : 2026-02-15 19:00:00

Date(s) :

2026-02-14

Fana Manga, le salon de la pop culture, revient les 14 et 15 février 2026. Organisé par la ville d’Yzeure et l’association Fans-Corps, ce salon

convivial et familial réunit passionnés de tout âge.

Yzeurespace Route de Montbeugny Yzeure 03400 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 48 53 80 billetterie.culture@ville-yzeure.com

English :

Fana Manga, the pop culture fair, returns on February 14 and 15, 2026. Organized by the town of Yzeure and the Fans-Corps association, this friendly

brings together enthusiasts of all ages.

L'événement Fana Manga Yzeure a été mis à jour le 2026-01-27