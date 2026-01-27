Fana Manga Yzeurespace Yzeure
Fana Manga Yzeurespace Yzeure samedi 14 février 2026.
Fana Manga
Yzeurespace Route de Montbeugny Yzeure Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-14 10:00:00
fin : 2026-02-15 19:00:00
Date(s) :
2026-02-14
Fana Manga, le salon de la pop culture, revient les 14 et 15 février 2026. Organisé par la ville d’Yzeure et l’association Fans-Corps, ce salon
convivial et familial réunit passionnés de tout âge.
.
Yzeurespace Route de Montbeugny Yzeure 03400 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 48 53 80 billetterie.culture@ville-yzeure.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Fana Manga, the pop culture fair, returns on February 14 and 15, 2026. Organized by the town of Yzeure and the Fans-Corps association, this friendly
brings together enthusiasts of all ages.
L’événement Fana Manga Yzeure a été mis à jour le 2026-01-27 par SPL Moulins & co Destinations Office de tourisme de Moulins et sa région