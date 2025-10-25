Fana’briques 2025 Colmar

Fana'briques 2025 Colmar samedi 25 octobre 2025.

Fana’briques 2025

avenue de la Foire aux Vins Colmar Haut-Rhin

Début : Samedi 2025-10-25 10:00:00

fin : 2025-10-25 18:00:00

2025-10-25 2025-10-26

Une centaine d’exposants venant de différents pays européens présenteront leurs créations. Le thème choisi pour cette quinzième édition est « citrouilles et lanternes » !

Colmar se transforme pour un week-end en capitale du LEGO, le mythique jeu de construction pour les enfants. L’expo Fanabriques et un grand rassemblement pour tous les fans de Lego, petits et grands, enfants et adultes, venus d’Alsace, du Grand Est, ou de la France entière. .

English :

Around a hundred exhibitors from all over Europe will be showcasing their creations. The theme chosen for this fifteenth edition is « pumpkins and lanterns »!

German :

Rund 100 Aussteller aus verschiedenen europäischen Ländern werden ihre Kreationen präsentieren. Das Thema, das für diese fünfzehnte Ausgabe gewählt wurde, lautet « Kürbisse und Laternen »!

Italiano :

Un centinaio di espositori provenienti da tutta Europa presenteranno le loro creazioni. Il tema scelto per questa quindicesima edizione è « zucche e lanterne »!

Espanol :

Un centenar de expositores de toda Europa mostrarán sus creaciones. El tema elegido para esta decimoquinta edición es « calabazas y farolillos »

