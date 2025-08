Fane Desrues en concert IMPERTINANT.ES Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2025-08-29 20:00 – 22:00

Gratuit : non

Fane Desrues est autrice, compositrice, interprète.« Mes mots se justifient dans l’intime. Chaque morceau est un bout de moi, un bout de peau, un bout d’histoire qui me relie au monde. Un certain goût d’impudeur peut être. Plonger dans les profondeurs de nos vies et s’éloigner d’une certaine surface. »_Elle confirme une identité féministe où le fragile se transforme en force__._ Ouest France**Une voix cristalline, vive et engagée.**La TerrasseFacebookVidéo

IMPERTINANT.ES Nantes 44007