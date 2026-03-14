Fane Desrues : Vivre nue Théâtre la Ruche – Le Petit Théâtre de Viarme Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-03-27 20:00 – 21:10

Gratuit : non 7,50 € à 15,50 € 15,50 € tarif plein / 10,50 € tarif réduit / 7,50 € tarif moins de 12 ans Billetterie : laruchenantes.fr Tout public

Chansons intimes, poétiques et engagées « L’intime est politique et le politique est intime » Manon Garcia Ni un retour, ni un détour : une avancée. Vers la sérénité. Vers la sincérité. Vers ce qui demeure lorsque l’on ne redoute plus de se mettre à nu. Piano & voix : Fane Desruessous le regard extérieur et la mise en corps de Mayalen Otondo Durée : 1h10 Tout public à partir de 15 ans Représentations : vendredi 27 et samedi 28 mars 2026 à 20h

Théâtre la Ruche – Le Petit Théâtre de Viarme Hauts-Pavés – Saint-Félix Nantes 44000

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