Fanfare à histoires à Assier Assier

Fanfare à histoires à Assier
80, impasse du verger Assier
2026-02-17 10:00:00
Le comédien Dorian Robineau, de la compagnie La Famille Vicenti, propose un atelier d’exploration artistique destiné aux enfants de 6 mois à 3 ans accompagnés. Ce moment ludique mêle musique, conte, théâtre, chant et danse, dans un espace pensé pour la créativité sensorielle et le jeu libre.
80, impasse du verger Assier 46320 Lot Occitanie +33 5 65 40 57 43 enfance@reissa.fr
Actor Dorian Robineau, from the La Famille Vicenti company, offers an artistic exploration workshop for accompanied children aged 6 months to 3 years
