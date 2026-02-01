Fanfare à histoires à Assier

80, impasse du verger Assier Lot

Tarif : 8 – 8 – EUR

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-17 10:00:00

fin : 2026-02-17

Date(s) :

2026-02-17

Le comédien Dorian Robineau, de la compagnie La Famille Vicenti, propose un atelier d’exploration artistique destiné aux enfants de 6 mois à 3 ans accompagnés

Le comédien Dorian Robineau, de la compagnie La Famille Vicenti, propose un atelier d’exploration artistique destiné aux enfants de 6 mois à 3 ans accompagnés. Ce moment ludique mêle musique, conte, théâtre, chant et danse, dans un espace pensé pour la créativité sensorielle et le jeu libre.

.

80, impasse du verger Assier 46320 Lot Occitanie +33 5 65 40 57 43 enfance@reissa.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Actor Dorian Robineau, from the La Famille Vicenti company, offers an artistic exploration workshop for accompanied children aged 6 months to 3 years

L’événement Fanfare à histoires à Assier Assier a été mis à jour le 2026-02-12 par OT Figeac