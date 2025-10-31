Fanfare à la neige avec la New Little Fanfare Pla d’Adet et village Saint-Lary-Soulan
Fanfare à la neige avec la New Little Fanfare Pla d’Adet et village Saint-Lary-Soulan dimanche 22 février 2026.
Fanfare à la neige avec la New Little Fanfare
Pla d’Adet et village 37 Rue Vincent Mir Saint-Lary-Soulan Hautes-Pyrénées
Tarif : – – EUR
Gratuit
Début : 2026-02-22 12:00:00
fin : 2026-02-22 14:00:00
2026-02-22
Que ce soit sur les pistes ou dans les rues du village de Saint-Lary, profitez d’un moment musical avec la New Little Fanfare.
Sa musique mêle groove, son, énergie, joie et bonne humeur !
De 12h à 14h au Pla d’Adet
De 16h30 à 19h30 dans les rues du village de Saint-Lary Soulan
Pla d’Adet et village 37 Rue Vincent Mir Saint-Lary-Soulan 65170 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 39 50 81 animation@saintlary.com
English :
Whether on the slopes or in the streets of Saint-Lary village, enjoy a musical moment with the New Little Fanfare.
Their music combines groove, sound, energy, joy and good humor!
12pm to 2pm at Pla d’Adet
4.30 pm to 7.30 pm in the village streets of Saint-Lary Soulan
German :
Ob auf den Pisten oder in den Straßen des Dorfes Saint-Lary, genießen Sie einen musikalischen Moment mit der New Little Fanfare.
Ihre Musik vermischt Groove, Sound, Energie, Freude und gute Laune!
Von 12:00 bis 14:00 Uhr auf dem Pla d’Adet
Von 16:30 bis 19:30 Uhr in den Straßen des Dorfes Saint-Lary Soulan
Italiano :
Sulle piste o per le strade del villaggio di Saint-Lary, godetevi un momento musicale con la Nuova Piccola Fanfara.
La loro musica unisce groove, suono, energia, gioia e buon umore!
Dalle 12.00 alle 14.00 al Pla d’Adet
Dalle 16.30 alle 19.30 nelle strade del villaggio di Saint-Lary Soulan
Espanol :
Ya sea en las pistas o en las calles del pueblo de Saint-Lary, disfrute de un momento musical con la Nueva Pequeña Fanfarria.
Su música combina groove, sonido, energía, alegría y buen humor
De 12.00 a 14.00 h en el Pla d’Adet
De 16.30 h a 19.30 h en las calles del pueblo de Saint-Lary Soulan
