Fanfare à la neige avec la New Little Fanfare Pla d’Adet et village Saint-Lary-Soulan

Fanfare à la neige avec la New Little Fanfare

Pla d’Adet et village 37 Rue Vincent Mir Saint-Lary-Soulan Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-22 12:00:00

fin : 2026-02-22 14:00:00

Date(s) :

2026-02-22

Que ce soit sur les pistes ou dans les rues du village de Saint-Lary, profitez d’un moment musical avec la New Little Fanfare.

Sa musique mêle groove, son, énergie, joie et bonne humeur !

De 12h à 14h au Pla d’Adet

De 16h30 à 19h30 dans les rues du village de Saint-Lary Soulan

.

Pla d’Adet et village 37 Rue Vincent Mir Saint-Lary-Soulan 65170 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 39 50 81 animation@saintlary.com

English :

Whether on the slopes or in the streets of Saint-Lary village, enjoy a musical moment with the New Little Fanfare.

Their music combines groove, sound, energy, joy and good humor!

12pm to 2pm at Pla d’Adet

4.30 pm to 7.30 pm in the village streets of Saint-Lary Soulan

German :

Ob auf den Pisten oder in den Straßen des Dorfes Saint-Lary, genießen Sie einen musikalischen Moment mit der New Little Fanfare.

Ihre Musik vermischt Groove, Sound, Energie, Freude und gute Laune!

Von 12:00 bis 14:00 Uhr auf dem Pla d’Adet

Von 16:30 bis 19:30 Uhr in den Straßen des Dorfes Saint-Lary Soulan

Italiano :

Sulle piste o per le strade del villaggio di Saint-Lary, godetevi un momento musicale con la Nuova Piccola Fanfara.

La loro musica unisce groove, suono, energia, gioia e buon umore!

Dalle 12.00 alle 14.00 al Pla d’Adet

Dalle 16.30 alle 19.30 nelle strade del villaggio di Saint-Lary Soulan

Espanol :

Ya sea en las pistas o en las calles del pueblo de Saint-Lary, disfrute de un momento musical con la Nueva Pequeña Fanfarria.

Su música combina groove, sonido, energía, alegría y buen humor

De 12.00 a 14.00 h en el Pla d’Adet

De 16.30 h a 19.30 h en las calles del pueblo de Saint-Lary Soulan

L’événement Fanfare à la neige avec la New Little Fanfare Saint-Lary-Soulan a été mis à jour le 2025-10-31 par OT de St Lary|CDT65