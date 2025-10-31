Fanfare à la neige avec le groupe 504 Stompers village & station Saint-Lary-Soulan

Fanfare à la neige avec le groupe 504 Stompers

Saint-Lary-Soulan Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date :

2026-01-03 16:30:00

2026-01-03 19:30:00

Date(s) :

2026-01-03

Fanfares à la neige avec le groupe 504 Stompers ! Musiques de variétés !

12h à 14h Pla d’Adet

16h à 19h30 dans les rues du village .

village & station SAINT-LARY-SOULAN Saint-Lary-Soulan 65170 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 39 50 81

English :

Fanfares à la neige with 504 Stompers! Variety music!

German :

Fanfaren im Schnee mit der Gruppe 504 Stompers! Varieté-Musik!

Italiano :

Fanfares à la neige con i 504 Stompers! Musica di varietà!

Espanol :

¡ Fanfares à la neige con los 504 Stompers! ¡Música variada!

